2020-05-03T12:14:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгоградской области: плюс 42 заболевших

Всего в регионе 474 больных COVID-19
Юлия Данильченко
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Зараженных становится все больше.Зараженных становится все больше.
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По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом на 3 мая 2020 года в Волгоградской области число заболевших COVID-19 увеличилось на 42 человека. Таким образом всего количество больных составляет 474 человека. Уже завтра эта цифра может перевалить за пятьсот инфицированных.

Напомним, десять волгоградцев скончались от коронавируса, а 3 мая количество умерших увеличилось на 2 человека. Сегодня общее число жертв составляет 12 волгоградцев. 91 человека удалось вылечить, при этом в больницах по-прежнему остаются сотни людей: из 868 пациентов 830 взрослых и 38 детей.

Фото: ИЦК

Фото: ИЦК

С самого начала пандемии волгоградские врачи обследовали более 11 тысяч человек, из них 2404 находятся на карантине. Напомним, пока режим всеобщей самоизоляции действует до 11 мая. Дальнейшие решения оперштаба Волгоградской области будут зависеть от динамики заболеваемости: если прирост будет продолжаться, то ограничительные меры могут продлить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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