До конца мая волгоградцам запретят посещать леса

3 Май 2020 2020-05-03T10:18:00+03:00

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С 13 апреля жителям Волгоградской области запретили посещать леса. Это делается каждый год, чтобы снизить число пожаров. Ограничения решили продлить с 4 мая еще на три недели. За соблюдением правил строго следят, хотя и сознательность людей не помешает. К тому же, в регионе самоизоляция, что само по себе исключает отдых на природе.

- На въездах в леса установлены предупредительные аншлаги, перекрыты шлагбаумами лесные дороги, работают контрольно-пропускные пункты. Инспекторским составом лесничеств совместно с сотрудниками правоохранительных органов и представителями казачества проводятся рейды по выявлению и пресечению фактов нарушения действующего ограничения, а также правил пожарной и санитарной безопасности, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной администрации.

Людям напоминают, что именно человеческий фактор является основной причиной природных пожаров. Зачастую потушить пылающие поля и леса крайне сложно, на это уходит даже несколько суток, не говоря уже о ресурсах.

ИСТОЧНИК KP.RU