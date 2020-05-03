В Волгограде столкнулись четыре иномарки: шесть человек в больнице

3 Май 2020 2020-05-03T09:37:03+03:00

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2 мая в Ворошиловском районе Волгограда случилась крупная авария, в которой пострадали шесть человек. Устроил ее 48-летний водитель за рулем «Тойота Ленд Крузер». Около двух часов дня он ехал по улице Волгоградской в сторону Третьей Продольной. В какой-то момент мужчина нарушил безопасную дистанцию и врезался в «Хундай Солярис». Тот по инерции отбросило на «Рено Флюенс» и «Пежо».

В итоге массового столкновения травмы получили четыре женщину и двое мужчин.

- Пассажирки 23-х, 42-лет и 39-летний пассажир автомобиля «Хендэ Солярис», 43-летняя женщина-пассажир «Пежо», 57-летняя пассажирка и водитель автомашины «Рено Флюенс» с различными травмами доставлены в больницу, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь, а по факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU