2020-05-03T09:10:54+03:00
Общество

На майские праздники волгоградцы соблюдают режим самоизоляции

Согласно «Яндексу» индекс нахождения дома почти 5 баллов
Юлия Данильченко
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Волгоградцы сидят дома.Волгоградцы сидят дома.
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Раньше майские праздники ассоциировались с поездками на природу, шашлыками и долгими выходными. В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции жителям Волгоградской области, как и большинству россиян, приходится сидеть дома. Даже несмотря на весеннюю погоду, волгоградцы отказываются от рискованного отдыха и ответственно подходят к борьбе с COVID-19.

Об этом говорит статистика: на утро 3 мая индекс самоизоляции достиг 4,7 баллов, то есть практически своего максимума. При этом среди городов-миллиоников Волгоград также занимает одно из ведущих мест по самоизоляции. Лидирует, конечно, Москва с ее строгими мерами, а вот в аутсайдерах накануне была Казань.

Отметим, что данные портала «Яндекс» не являются точными расчетами. Они основаны на использовании людьми приложений и сервисов, и могут дать лишь приблизительную оценку ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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