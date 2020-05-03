Волгоградские волонтеры призывают горожан к массовой стерилизации бездомных животных

3 Май 2020 2020-05-03T08:45:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Режим всеобщей самоизоляции оголил одну из главных проблем Волгограда: большое число бездомных собак, которые этой весной больше обычного страдают от отсутствия еды и внимания волонтеров. Приют «Дино», в котором из-за запрета покидать жилица резко уменьшилось число добровольцев, призывает горожан объединится. Дело в том, что сейчас зоозащитникам катастрофически не хватает транспорта, а желающих крайне мало.

- Неравнодушная девушка взялась самостоятельно организовать стерилизацию в Советском районе ЖК «Комарово». Но ей нужна помощь с доставкой! Можно несколько машин: перевезти собак постепенно на стерилизацию в «Дино», - обращаются к волгоградцам в приюте.

Связаться с волонтерами можно по контактам в группе ВК.

- Бездомные животные - это большая социальная проблема, только вместе, мы можем решить её, - считают зоозащитники.

ИСТОЧНИК KP.RU