В Волгоградской области за сутки сгорели гараж и «Приора»

3 Май 2020 2020-05-03T08:24:51+03:00

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Регулярно сотрудникам ГУ МЧС по Волгоградской области приходится спасать жизни людей, которые по неосторожности нарушают элементарные правила и провоцируют пожары. Так, в Советском районе города-героя вечером 2 мая вспыхнул гараж и часть дом в СНТ «Горнополянец». Причина оказалась банальна – электрическое оборудование работало на износ. Приехавшие на место спасатели за полчаса устранили очаг возгорания, хозяева не пострадали.

А ранним утром 3 мая в Быковском районе на улице Ленина внезапно загорелся припаркованный у дома автомобиль. Владелец «Лады Приоры» 2011 года выпуска вызвал пожарных, на ликвидацию огня ушло всего пять минут. Машина вспыхнула из-за короткого Замыкания проводки.

- Напоминаем о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «101», - напомнили жителям Волгоградской области в ГУ МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU