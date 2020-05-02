В Волгограде волной с дороги затопило автобус №95

2 Май 2020 2020-05-02T20:10:52+03:00

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В Волгограде 2 мая прошел сильный ливень с грозой. Длился он пару часов, но дел натворил много. В девятиэтажке на Ангарском затопило крышу, скопившаяся вода стекала через квартиры и подъезд вниз. Закапало в палатах в больнице №7, залило часть техники в магазине "М-Видео" в Советском районе. На время остановили трамваи в сторону Жилгородка – затопило пути. Пострадали и автобусы. Один из них оказался затопленным водой.

В сети появилось видео словно из фильма катастроф. Сначала вода идет волной на улице, а затем заливает салон автобуса. По полу растекается грязь, плавают тряпки. Все это происходит в тоннеле на Тулака. Улица Электролесовская сегодня одна из самых пострадавших от ливня.

Непростая ситуация сложилась и на набережной Тулака. Там произошел небольшой оползень, в котором увязли сразу же несколько дорогущих машин.

ghest_vlg В Волгограде на Электролесовской затопило автобус №95

Мэрия Волгограда уверена, что ливневые канализации справились с поставленной задачей. Просто ливень был сильным, выпала месячная норма осадков. Нагрузка была слишком большой.

ИСТОЧНИК KP.RU