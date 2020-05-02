2020-05-02T18:41:36+03:00
Происшествия

В Волгограде из-за затопленных путей на время остановились трамваи

За два часа выпала месячная норма осадков
Екатерина МАЛИНИНА
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Ливневки, по словам мэрии, справились со стихией.Ливневки, по словам мэрии, справились со стихией.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В Волгограде сегодня прошел первый по-настоящему весенний ливень с грозой. Кто-то радовался стихии, а кто-то столкнулся с ее последствиями. Многие дороги превратились в реки, по которым вынуждены были плыть волгоградские водители. Затопило проспект Университетский в районе Зеленого кольца, много воды скопилось на проезде Дорожников, подтопило Качу. Из-за затопленных трамвайных путей вынуждены были остановить движение трамваи. №10 разворачивался на Хорошева и не шел на Жилгородок. Но это была временная мера. После того, как вода упала, спецмаршруты восстановили свою работу.

По словам мэрии, за один день выпало 40 миллиметров осадков. Для Волгограда – это месячная норма.

- Система пропуска ливневых вод на дорогах эффективно справляется с повышенным объемом осадков. В связи с тем, что такой объем выпал на территории города единовременно, системе ливневой канализации необходимо некоторое время, чтобы принять и полностью отвести весь поток, пояснили в администрации Волгограда.

Чтобы устранить последствия ливня на улицах работают 30 дорожников, которые в оперативном режиме очищают колодцы от мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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