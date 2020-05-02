В Волгограде завершили масштабную реставрацию Родины-матери

2 Май 2020 2020-05-02T18:27:46+03:00

Откроют монумент после обновления как только ситуация с коронавирусом станет безопасной.

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Три года ушло на то, чтобы сделать полную реконструкцию знаменитого творения Вучетича «Родина-мать зовет». Работы начались в 2017 году, а полностью завершились к концу апреля 2020 года. И обновленный монумент уже радует глаз. Правда, пока только через виртуальную экскурсию. Из-за эпидемии коронавируса запланированное на конец апреля торжественное открытие пришлось перенести. Пока на неопределенный срок.

Родину-мать реставрировали впервые за 52 года. Задача перед руководством музея и подрядчиками стояла очень сложная. Работы разделили на несколько этапов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/776715" frameborder="0"></iframe> В Волгограде завершилась реставрация монумента «Родина-мать зовет!».Торжественное открытие скульптуры, намеченное на конец апреля, перенесли из-за коронавируса.

На первом провели противоаварийные работы, сделали полное обследование скульптуры, заменили 99 канатов, которые удерживали бетонный каркас монумента.

На втором этапе поставили новую систему пожаротушения, оборудовали дренажную систему и обновили наружное освещение скульптуры. Реставрацию наружной части скульптуры в 2018 году решили не проводить. Хотелось, чтобы гости ЧМ-2018 увидели ее во всей красе. Так что леса установили летом 2019 года, а сняли в ноябре 2019.

Родина-мать оделась в леса впервые за 52 года.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Реставраторы работали как ювелиры: изучали и бетонировали каждую трещинку. Они устранили порядка 180 тысяч дефектов и 14 километров трещин. После того, как леса убрали, подрядчик занялся восстановлением стилобата, на котором Родина-мать держится за счет собственного веса. Также оборудовали вокруг новый поливочный водопровод, обновили газон.

Работа у реставраторов была ювелирной.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Кстати, статуя стала на несколько тонов светлее. С нее смысли всю грязь и пыль, накопившуюся за столько лет. Теперь осталось дождаться, когда эпидемия пойдет на спад и можно будет навестить обновленную и помолодевшую Родину-мать.

ИСТОЧНИК KP.RU