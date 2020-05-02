В Волгограде завершили масштабную реставрацию Родины-матери
Три года ушло на то, чтобы сделать полную реконструкцию знаменитого творения Вучетича «Родина-мать зовет». Работы начались в 2017 году, а полностью завершились к концу апреля 2020 года. И обновленный монумент уже радует глаз. Правда, пока только через виртуальную экскурсию. Из-за эпидемии коронавируса запланированное на конец апреля торжественное открытие пришлось перенести. Пока на неопределенный срок.
Родину-мать реставрировали впервые за 52 года. Задача перед руководством музея и подрядчиками стояла очень сложная. Работы разделили на несколько этапов.
В Волгограде завершилась реставрация монумента «Родина-мать зовет!».Торжественное открытие скульптуры, намеченное на конец апреля, перенесли из-за коронавируса.
На первом провели противоаварийные работы, сделали полное обследование скульптуры, заменили 99 канатов, которые удерживали бетонный каркас монумента.
На втором этапе поставили новую систему пожаротушения, оборудовали дренажную систему и обновили наружное освещение скульптуры. Реставрацию наружной части скульптуры в 2018 году решили не проводить. Хотелось, чтобы гости ЧМ-2018 увидели ее во всей красе. Так что леса установили летом 2019 года, а сняли в ноябре 2019.
Родина-мать оделась в леса впервые за 52 года.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Реставраторы работали как ювелиры: изучали и бетонировали каждую трещинку. Они устранили порядка 180 тысяч дефектов и 14 километров трещин. После того, как леса убрали, подрядчик занялся восстановлением стилобата, на котором Родина-мать держится за счет собственного веса. Также оборудовали вокруг новый поливочный водопровод, обновили газон.
Работа у реставраторов была ювелирной.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Кстати, статуя стала на несколько тонов светлее. С нее смысли всю грязь и пыль, накопившуюся за столько лет. Теперь осталось дождаться, когда эпидемия пойдет на спад и можно будет навестить обновленную и помолодевшую Родину-мать.
ИСТОЧНИК KP.RU