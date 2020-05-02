2020-05-02T13:53:21+03:00
Общество

В Волгоградской области приводят в порядок памятники перед 9 Мая

Мемориальные комплексы очищают от мусора
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
В Волгоградской области к празднику отремонтировали 426 памятников. Фото: администрация Волгоградской областиВ Волгоградской области к празднику отремонтировали 426 памятников. Фото: администрация Волгоградской области
Изменить размер текста:

В этом году вся страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Но дату россияне будут справлять дома – в кругу самых близких. Из-за пандемии коронавируса любые массовые мероприятия запрещены. Нельзя без уважительных причин выходить из дома. Но это не значит, что мы не помним тех, кто когда отдал жизнь за мир на нашей земле. Администрация Волгоградской области сообщила, что к 9 Мая приводит в порядок не только военные памятники - сделали ремонт 426 , но и территорию вокруг них.

Сотрудники муниципальных служб убирают мусор, опиливают деревья и кустарники. Так что мемориальные комплексы предстанут к большой дате в самом лучшем виде. Ну а сходить к ним и возложить цветы обычные волгоградцы смогут уже после окончания карантина и самоизоляции.

А пока режим не ослабили, волгоградцам предлагают посмотреть авиационный парад с балконов, участвовать виртуально в шествии Бессмертного полка и помянуть своих родных, защищавших родину, в семейном кругу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградцам предлагают всем вместе спеть День Победы 9 мая в 12-00 на своих балконах
В Волгоградской области приводят в порядок памятники перед 9 Мая
«Сгорел» за несколько дней: от коронавируса умер 57-летний волгоградец
Коронавирус в Волгоградской области: заболели еще 46 человек
111 волгоградцев попали под протоколы за нарушение самоизоляции 1 мая
Благодаря санавиации в Волгоградской области спасли 71 волгоградца
Под Волгоградом в аварии пострадали шестилетний ребенок
73-летний волгоградец погиб в аварии на своем мотоцикле
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 2 мая 2020: новая смерть и рост числа заболевших
Как работают банки и почта с 1 по 11 мая 2020 в Волгограде
С 1 по 11 мая в Волгограде добавят электричек
В Волжском умер 83-летний мужчина с коронавирусом
Расписание дачных автобусов в Волжском с 1 мая 2020
Мэр Калача-на-Дону отменил запрет на въезд в город
Дачников отвезут на Сарпинский 4 спецмаршрута речных трамвайчиков
Еще 157 нарушителей режима самоизоляции в Волгограде ждут штрафы
Коронавирус в Волгоградской области: плюс 42 заболевших и одна смерть
Строительство спортплощадок в Родниковой долине одобрили волгоградцы
В ДТП под Волгоградом пострадал 4-летний малыш
Волгоградцы отмечают виртуальный Первомай
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 1 мая 2020: COVID-19 заразились двое медиков