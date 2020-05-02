В Волгоградской области приводят в порядок памятники перед 9 Мая

2 Май 2020 2020-05-02T13:53:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году вся страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Но дату россияне будут справлять дома – в кругу самых близких. Из-за пандемии коронавируса любые массовые мероприятия запрещены. Нельзя без уважительных причин выходить из дома. Но это не значит, что мы не помним тех, кто когда отдал жизнь за мир на нашей земле. Администрация Волгоградской области сообщила, что к 9 Мая приводит в порядок не только военные памятники - сделали ремонт 426 , но и территорию вокруг них.

Сотрудники муниципальных служб убирают мусор, опиливают деревья и кустарники. Так что мемориальные комплексы предстанут к большой дате в самом лучшем виде. Ну а сходить к ним и возложить цветы обычные волгоградцы смогут уже после окончания карантина и самоизоляции.

А пока режим не ослабили, волгоградцам предлагают посмотреть авиационный парад с балконов, участвовать виртуально в шествии Бессмертного полка и помянуть своих родных, защищавших родину, в семейном кругу.

ИСТОЧНИК KP.RU