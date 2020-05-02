Благодаря санавиации в Волгоградской области спасли 71 волгоградца

2 Май 2020 2020-05-02T10:02:48+03:00

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Санавиация работает в Волгоградской области с 2017 года. Каждый год она спасает жизни десяткам волгоградцев, которым нужна неотложная высокотехнологичная помощь. В 2020 году вертолет «Ансат» благодаря хорошей погоде начал сезон раньше и совершил уже 71 вылет. Только за апрель – 29 раз. В том числе экстренно доставили в больницу №25, где есть специальная площадка, 11 детей. Чаще всего санавиация везла пациентов из Михайловки, Камышина, Урюпинска, Рудни и Палласовки. Самый распространенный диагноз для такой транспортировки – коронарный синдром. Также помогали тем, кто находился на грани жизни и смерти после ДТП, волгоградцам с обострениями хронических заболеваний.

Всего в санитарной авиации трудятся 25 медиков. Все они прошли специальное обучение, чтобы работать по этом профилю.

Кстати, пациентов с коронавирусной инфекцией вертолеты не доставляют. Иначе бы это сильно осложнило работу. Ведь после каждого подобного вылета нужна была бы тщательная дезинфекция. Был бы высок риск заражения бригад медиков, которые трудятся на данном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU