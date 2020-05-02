2020-05-02T09:09:51+03:00
Происшествия

Под Волгоградом в аварии пострадали шестилетний ребенок

На трассе столкнулись джип и русская легковушка
Екатерина МАЛИНИНА
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Мальчику оказали помощь на месте ДТП.Мальчику оказали помощь на месте ДТП.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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ДТП произошло около 12 часов дня на 950 километре московской трассе 1 мая. 37-летний волгоградец мчался на своей «десятке» в сторону Москвы. Он решил перестроиться в другой ряд, но не убедился в безопасности маневра. В итоге столкнулся по касательной с «Ленд Ровером», за рулем которой был 61-летний мужчина. Машины развернуло. В результате аварии пострадал шестилетний мальчик, который был в машине. Ему оказали помощь на месте – от госпитализации родственники отказались.

- Сейчас сотрудники ГИБДД по Волгоградской области выясняют все обстоятельства ДТП, - рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Водителей просят быть внимательными за рулем. Напоминаем, в регионе действует режим самоизоляции, покидать свой дом можно только по указанным в постановлении причинам – даже на машине. Нарушителей могут наказать штрафом от тысячи до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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