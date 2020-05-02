2020-05-02T08:44:33+03:00
Происшествия

73-летний волгоградец погиб в аварии на своем мотоцикле

Он возвращался с пруда
Екатерина МАЛИНИНА
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"Скорая" не смогла помочь пенсионеру."Скорая" не смогла помочь пенсионеру.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Авария в Даниловском районе произошла в 19-34 вечера 1 мая. 73-летний мужчина отправился днем на пруд Щучий. Вечером возвращался по привычной грунтовой дороги. Но пенсионер слишком сильно выжимал газ, что оказалось чревато на не всегда ровной грунтовой дороге. Дедушка не справился с управлением. В 4 километрах от поселка Белые Пруды мотоцикл перевернулся вместе с хозяином. В результате аварии дедушка погиб. Приехавшие медики «скорой» констатировали смерть мужчины.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах происшествия.

В Камышине в аварии пострадал 34-летний мужчина. 51-летний водитель на «десятке» ехал по улице Ленина. Он слишком поздно заметил пешехода, который перебегал дорогу чуть в стороне от «зебры». В результате ДТП местный житель получил многочисленные травмы. Его на «скорой» доставили в местную ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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