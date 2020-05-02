73-летний волгоградец погиб в аварии на своем мотоцикле

2 Май 2020 2020-05-02T08:44:33+03:00

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Авария в Даниловском районе произошла в 19-34 вечера 1 мая. 73-летний мужчина отправился днем на пруд Щучий. Вечером возвращался по привычной грунтовой дороги. Но пенсионер слишком сильно выжимал газ, что оказалось чревато на не всегда ровной грунтовой дороге. Дедушка не справился с управлением. В 4 километрах от поселка Белые Пруды мотоцикл перевернулся вместе с хозяином. В результате аварии дедушка погиб. Приехавшие медики «скорой» констатировали смерть мужчины.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах происшествия.

В Камышине в аварии пострадал 34-летний мужчина. 51-летний водитель на «десятке» ехал по улице Ленина. Он слишком поздно заметил пешехода, который перебегал дорогу чуть в стороне от «зебры». В результате ДТП местный житель получил многочисленные травмы. Его на «скорой» доставили в местную ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU