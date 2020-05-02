2020-05-01T23:03:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгограде, последние новости на 2 мая 2020: новая смерть и рост числа заболевших

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгоградской области на 2 мая 2020 года, самые важные события
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В Волгограде растет количество заболевших коронавирусом.В Волгограде растет количество заболевших коронавирусом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Первомай в Волгоградской области впервые за десятки лет прошел без массовых демонстраций и воздушных шаров, да и вообще без людей на улице. В регионе 386 заболевших коронавирусом, причем сразу у 42 человек подтвердили COVID-19 в последние сутки. Большинство заразились от близких. Как и первый умерший пациент с коронавирусом в Волжском. Летальных случаев в регионе уже 9. Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгоградской области на 2 мая 2020 года.

За последнюю неделю количество заболевших коронавирусом в Волгограде и области выросло в 2.1 раза – это чуть больше, чем в среднем по ЮФО, хотя у большинства соседей уже совсем другой порядок цифр. В больницах почти восемь сотен пациентов с COVID-19 и подозрением на него. Половина из них с пневмонией, есть и тяжелые случаи.

На майские праздники многие жители Волгограда и области отправились в лес, несмотря на ограничения сразу двух режимов - самоизоляции и особого противопожарного. Теперь некоторые нарушители заплатят штрафы. В регионе продолжаются рейды, и каждый день составляют все больше протоколов.

Зато в Волгограде с 1 по 11 мая сразу на нескольких направлениях пустили дополнительные электрички. А еще теплоходы отвезли дачников на остров Сарпинский. Без маски на кораблик не впускали. Правда, на причале образовалась толпа. А в Волжском открыли семь специальных маршрутов дачных автобусов.

В Волгоградской области всего четыре района по-прежнему держат оборону от коронавируса. Один из них Калачевский. Мэр Калача-на-Дону решил закрыть въезд в город, чтобы не допустить распространение заразы. Но уже через несколько часов постановление пришлось отменить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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