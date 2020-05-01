Как работают банки и почта с 1 по 11 мая 2020 в Волгограде

1 Май 2020 2020-05-01T18:09:15+03:00

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До 12 мая Волгоград и область продолжают жить в режиме самоизоляции. Школьники ушли на каникулы, большинство жителей в майские праздники 2020 также отдыхают. По особому графику в эти дни в Волгограде работают почтовые отделения и банки. Почта России в майские праздники с 1 по 11 мая 2020 в Волгоградской области работает по следующему графику: 2, 3, 6, 7 и 10 мая 2020 почтовые отделения открыты как обычно. 4 и 11 мая работают по графику субботы, а 5 мая – по режиму работы воскресенья. И в пятницу 8 мая 2020 почта в Волгоградской области закроется на час раньше. 9 мая 2020 – выходной. Пенсии, которые не выдали досрочно, волгоградцам также принесут по графику, сообщили в УФПС по Волгоградской области.

Как рассказали «КП-Волгоград» в Сбербанке, с 2 по 4 мая и 10 мая 2020 года в Волгограде и области будут работать дежурные офисы банка, их список есть на сайте. С 5 по 7 мая, а также 11 мая банк открыт и работает в обычном режиме. 8 мая 2020 офисы по обслуживанию физических лиц закроются на час раньше. И в День Победы 9 мая 2020 во всех отделениях Сбербанка Волгоградской области выходной день. Банкоматы будут работать и пополняться все эти дни.

Офисы банка ВТБ с 1 по 11 мая 2020 работают по дежурному графику. В Волгограде банк на проспекте Ленина, 5, будет обслуживать горожан 5 мая 2020 с 10 до 18 часов. 8 мая рабочий день в банке будет сокращенным на 1 час.

ИСТОЧНИК KP.RU