С 1 по 11 мая в Волгограде добавят электричек

1 Май 2020 2020-05-01T16:59:58+03:00

В майские праздники с 1 по 11 мая 2020 года в Волгограде пустят дополнительно несколько пригородных поездов

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Режим самоизоляции в Волгограде продлили по 11 мая 2020 года включительно. Но жителям Волгоградской области несмотря на угрозу коронавируса и резко растущее число заболевших в майские праздники 2020 сделали сразу несколько послаблений в плане транспорта. В Волжском пустили дачные автобусы, в Волгограде – речные трамвайчики на остров Сарпинский. Пустят в Волгограде с 1 по 11 мая 2020 и несколько дополнительных электричек и пригородных поездов.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Приволжской железной дороги, на 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10 и 11 мая 2020 года в Волгограде назначается дополнительные пригородные поезда №6201 Тракторная-пассажирская – Канальная отправлением из ТЗР в 6:11 утра и прибытием на конечную станцию Канальная в 8:01, а также поезд №6204 Канальная – Волгоград-1, который пойдет из Красноармейского в 12:45 и будет на ж/д вокзале в 14:08.

Между майскими праздниками в нерабочие дни 6, 7 и 8 мая 2020 в Волгоградской области будет курсировать пригородный поезд №6601 Волгоград-1 – Донская. От пригородного вокзала Волгоград-1 он будет отходить в 18:41, а на конечной будет в 20:31. А 1, 7, 8 и 9 мая 2020 пойдет поезд №6602 Донская – Волгоград-1 с отправлением в 6:03 и прибытием в 7:51.

Также 1, 5, 8 и 11 мая 2020 дополнительно пойдет пригородный поезд №6211 Волгоград-1 - Котельниково отправлением из Волгограда в 18:16. А 2, 6, 9 и 12 мая 2020 пустят обратный поезд №6212 Котельниково – Волгоград-1 с отправлением в 4:30 и прибытием в областной центр в 8:09.

ИСТОЧНИК KP.RU