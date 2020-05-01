Расписание дачных автобусов в Волжском с 1 мая 2020

1 Май 2020 2020-05-01T14:02:57+03:00

С 1 мая 2020 в Волжском в период самоизоляции будут работать спецмаршруты по схеме движения дачных сезонных маршрутов [расписание автобусов].

Изменить размер текста: A A

Волгоград и Волжский продолжают до 12 мая 2020 жить в режиме полной самоизоляции. Майские праздники многие решили провести на дачах. Поэтому помимо личного транспорта и такси в областном центре пустили речные трамвайчики на Сарпинский для владельцев фазенд. А в Волжском с 1 мая 2020 года начинают ходить дачные автобусы.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волжского, в первый день праздничных выходных 1 мая 2020 начнут работать сразу 7 дачных спецмаршрутов автобусов: №3 (Парк - о. Зеленый), №5 (37 мкр - завод Макарова), №11 (32 мкр - СНТ «Лилия»), №15 (Парк - Дачи ДОК), №41 (37 мкр - СНТ «Взморье»), №42 (37 мкр – СНТ «Цветущий сад»), №51 (37 мкр - СНТ «Исток»). Из-за введенных ограничений ходить дачные автобусы будут по усеченному расписанию – только утром и вечером. С 9 часов утра до 15 часов работать дачные спецмаршруты в Волжском не будут. Обслуживает их автоколонна 1732 (подробное расписание автобусов).

С собой всем дачникам нужно иметь документы, в том числе паспорт и заполненное уведомление.

ВАЖНО! Правила передвижения во время самоизоляции в Волгоградской области и образцы документов (скачать и распечатать).

ИСТОЧНИК KP.RU