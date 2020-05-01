Дачников отвезут на Сарпинский 4 спецмаршрута речных трамвайчиков

1 Май 2020 2020-05-01T11:59:51+03:00

Во время самоизоляции в Волгограде на остров Сарпинский пустили кораблики для дачников в майские праздники

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Майские праздники волгоградцы проведут в самоизоляции. Ограничения продлили до 12 мая. Правила передвижения позволяют поехать на дачу, но на такси или личном транспорте. Провести Первомай на даче смогут и те жители Волгограда, чьи фазенды расположены на острове Сарпинском. Для них с 1 по 11 мая пустили сразу четыре спецмаршрута речных трамвайчиков. От речпорта Волгограда кораблики пойдут на Культбазу и Щучий проран, на Островную. Также на Сарпинский речные трамвайчики пустили по маршрутам от Тулака, от Обувной фабрики, будет работать и направление Красноармейск – Вязовая грива Но пускать на теплоход будут по спискам и графикам, которые составили председатели СНТ.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, с 1 по 11 мая 2020 для волгоградцев, постоянно проживающих на острове Сарпинский или имеющих там дачи, действуют специальные маршруты внутреннего водного транспорта. Документы будут проверять на входе. Председатели СНТ должны были связаться со своими дачниками и составить списки тех, кто желает провести майские праздники на даче. У каждого СНТ свое время отправления по графику. Завозить на дачи будут 1 мая, начали еще накануне. Обратно вернуться можно будет 5 и 11 мая. На причале председатели СНТ будут отмечать прибывших и запускать на теплоход.

Также обязательное условие поездки на дачу на кораблике для волгоградцев – наличие маски и соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра. Теплоходы пойдут в рейс полупустыми.

По обычному расписанию продолжит работать в Волгограде спецмаршрут теплоходов Руднева - о. Сарпинский. Отправление от Руднева в 8, 13 и 18 часов, от Сарпинского - в 8.20, 13.20 и 18.20.

ИСТОЧНИК KP.RU