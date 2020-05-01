Еще 157 нарушителей режима самоизоляции в Волгограде ждут штрафы

1 Май 2020 2020-05-01T11:32:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Волгоградской области обещали усилить контроль соблюдения жителями региона введенных из-за угрозы коронавируса ограничений. Результат налицо – только в последний день апреля в городах и поселках области межведомственные патрули встретили 157 нарушителей режима самоизоляции. И это майские праздники еще не начались. В предстоящие выходные патрули из полицейских и чиновников продолжат проверки на улицах Волгограда, Волжского и районов области.

Как сообщили "КП-Волгоград" в оперштабе, теперь больше полутора сотен волгоградцев светят штрафы от 1 до 30 тысяч рублей за то, что вышли из дома в период самоизоляции без уважительной причины либо необходимых документов. В судах количество таких административных дел приближается к двум тысячам.

Напомним, накануне праздников режим самоизоляции в Волгоградской области продлили по 11 мая 2020 включительно. Рейды и проверки соблюдения волгоградцами правил перемещения будут идти каждый день. Так что покидая свой дом, не забудьте паспорт и либо справку с работы, либо уведомление.

ВАЖНО! Правила передвижения во время самоизоляции в Волгоградской области и образцы документов (скачать и распечатать).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В каких районах Волгоградской области есть заболевшие коронавирусом

Коронавирус охватил четыре самых крупных города и 29 районов области (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU