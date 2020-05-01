Строительство спортплощадок в Родниковой долине одобрили волгоградцы

1 Май 2020 2020-05-01T09:45:44+03:00

Так будут выглядеть парк и спортплощадки в новом микрорайоне. Фото: мэрия

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На улице Родниковой в Советском районе Волгограда вскоре появятся крытое тренировочное поле и многофункциональная спортплощадка. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, на публичных слушаниях горожане поддержали предложение застройщика нового микрорайона. Так что ООО «Родниковая долина» получит разрешение на использование земельного участка для возведения спортивных объектов.

- Все предложения волгоградцев будут учтены при подготовке заключения. После этого застройщик сможет приступить к разработке рабочей и проектной документации, - рассказали в администрации города.

Спортивные объекты в Долине появятся на участке в границах улиц Курсекова, Степанищева и Шумского. Сейчас эта земля относится к жилой зоне смешанной застройки (Ж 4). По новому и уже одобренному проекту застройщика, площадь спортивной зоны составит более 6 гектаров. Помимо спортобъектов здесь также появятся деревья, цветники и газон с дорожками для пешеходов.

Также на улице Родниковой построят новую 4-х полосную дорогу за 177 миллионов рублей и сделают парк за 77 миллионов. Строятся и новые дома, и социальные объекты. Так что новый микрорайон продолжает расти и развиваться.

ИСТОЧНИК KP.RU