В ДТП под Волгоградом пострадал 4-летний малыш

1 Май 2020 2020-05-01T09:13:24+03:00

Три человека оказались в больнице после ДТП в Волжском. Фото: Тимур ХАНОВ

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ДТП, в котором пострадал четырехлетний ребенок, произошло в последний день апреля в городе Волжском Волгоградской области. «Лада Калина» и иномарка столкнулись на перекрестке улиц Комсомольской и 19-го Партсъезда. По предварительным данным, 30-летний водитель «Калины» ехал по Комсомольской и на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу. В итоге отечественный автомобиль столкнулся с Mitsubishi Carisma. В больнице оказались три человека, в том числе 4-летний малыш.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, в аварии в Волжском пострадали 4-летний пассажир «Лада Калина», а также 51-летний водитель Mitsubishi Carisma и его 27-летняя женщина-пассажир. Они получили различные травмы, и ближайшие дни проведут под наблюдением медиков.

Примечательно, что с введением режима самоизоляции на дорогах Волгограда и области стало меньше машин. А эта авария стала единственным ДТП с пострадавшими за минувшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU