Волгоградцы отмечают виртуальный Первомай

1 Май 2020 2020-05-01T08:51:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Праздник Весны и Труда 1 мая 2020 года для жителей Волгограда и области будет непривычным. Впервые за десятки лет по главным улицам городов не пройдет первомайская демонстрация. Не будет ни ярких флагов, ни транспарантов, ни разноцветных воздушных шаров. Да и людей на улицах города миллионника не будет. Почти. Из-за угрозы коронавируса вплоть до 11 мая Волгоград продолжает жить в режиме самоизоляции, так что Первомай 2020 все желающие смогут отметить дома или выйти на демонстрацию виртуально, благо социальные сети дают массу возможности сделать это онлайн. А главным лозунгом 1 мая 2020 года станет - «Солидарность сильнее заразы!». Хотя про права работников, индексацию зарплат и пенсий работающим пенсионерам профсоюзы тоже не забыли.

- В этом году Праздник Весны и Труда впервые будет проходить не на главной площади нашего города-героя. Но это не помешает нам быть по-прежнему сплоченными, бороться за общие интересы, чувствовать локоть друг друга, - считает председатель волгоградского облсовпрофа Татьяна Гензе.

Как сообщает «КП-Волгоград», профсоюзы всей страны 1 мая в 10.00 по московскому времени устроят виртуальный митинг. Посмотреть его можно в YouTube и ВКонтакте. Коммунисты, привыкшие отмечать 1 Мая отдельно, в 12.00 проведет в Сети свою Всероссийскую маевку.

Долгое время Первомай был символом революции. Сейчас праздник Весны и Труда многие предпочитают отмечать на природе, разумеется, с шашлыками. В этом плане повезло тем, у кого есть дача или частный дом. Главное, не забывать о правилах самоизоляции и пожарной безопасности – в Волгоградской области введен особый противопожарный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU