Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 1 мая 2020: COVID-19 заразились двое медиков

1 Май 2020 2020-04-30T21:38:56+03:00

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 31 мая 2020 года, самые важные события

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В Волгоградской области продолжает расти число заболевших. На 1 мая 2020 года в регионе диагноз коронавирус поставили еще 31 человеку. Общее число заболевших 344 волгоградца. Не самые страшные показатели по сравнению с другими регионами. Правда, на ИВЛ находятся уже 11 человек, пятеро с подтвержденным COVID-19.

Почти половина из общего числа случаев – привозные из Москвы, треть – контактные. Неизвестно происхождение 6, 4 процентов случаев заболевания. Больше всего заболевших в Волгограде, Николаевском районе и в Волжском.

Всего свободно от инфекции четыре района. В том числе Калачевский. Но именно мэр Калача-на-Дону решил закрыть въезд в город с 30 апреля. Без документов и обоснованной причины в него не пустят.

Сейчас в больницах с подозрением на опасную инфекцию находится более 700 человек. Правда, не все соблюдают режим. Из инфекционной больницы №1 сбежал пациент. У мужчины коронавирус протекает в легкой форме, зато непросто приходится его семье, которая оказалась без средств к существованию. К ним и попытался попасть волгоградец, но его вернули обратно. Теперь его могут оштрафовать.

Попали на больничные койки и два медика. У них подтвержденный COVID-19 и внебольничная пневмония.

30 апреля завершилось строительство большого медицинского центра Министерства обороны. Правда, задействовать его пока не будут - нет необходимости.

В преддверии длинных праздников чиновники озвучили ряд решений. Например, что после 11 мая возможно снимут ограничения по посещению школ и создадут дежурные группы в садах. Но это если ситуация с инфекцией в регионе не будет критической.

А пока – все на самоизоляции. С 1 мая по 12 мая не будет работать даже Федеральная налоговая служба.

ИСТОЧНИК KP.RU