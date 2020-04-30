2020-04-30T20:57:21+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калаче-на-Дону закрыли въезд в город из-за коронавируса

Мэр города в Волгоградской области принял кардинальные меры, чтобы не допустить COVID-19
Екатерина МАЛИНИНА
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На въезде уже установили блокпосты. Фото: Олег ГорбуновНа въезде уже установили блокпосты. Фото: Олег Горбунов
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Ситуация в Волгоградской области с коронавирусной инфекция непростая. На данный момент заразилось уже 344 человека. Нетронутыми остались только четыре района. В том числе Калачевский. Но именно мэр города Калача-на-Дону принял достаточно кардинальное решение. Он перекрыл два основных въезда в город: по улицам Революционная и Пархоменко. Там уже установили бетонные ограничительные блоки.

Выехать и въехать на автомобиле можно, если только у вас есть официальная, разрешенная в постановлении губернатора Волгоградской области причина. Например, работа, которую нужно будет подтвердить справкой от работодателя или посещение пожилых родственников – на это должно быть уведомление. Ограничение действует до 11 мая 2020 года.

Фото: Олег Горбунов

Фото: Олег Горбунов

Постановлению главы Калача-на-Дону Дмитрия Сарычева сами местные жители не очень-то рады. Ведь ситуация по коронавирусу в городе не критическая, заболевших нет, поэтому многие не понимают, к чему такие жесткие меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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