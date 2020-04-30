2020-04-30T18:33:42+03:00
Общество

Волгоградские инспекторы облкомприроды будут искать стихийные свалки и наказывать владельцев

Месячник чистоты продлится до 10 июня
Екатерина МАЛИНИНА
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За мусор предусмотрен штраф до 250 тысяч рублей. Фото: администрация Волгоградской областиЗа мусор предусмотрен штраф до 250 тысяч рублей. Фото: администрация Волгоградской области
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Эпидемия коронавируса вносит свои коррективы в нашу жизнь. Но многие вещи неободимо делать не смотря на COVID-19. Например, следить за чистотой. Инспекторы облкомприроды проводят рейды, чтобы найти несанкционнированные свалки: большие и маленькие. Делают это и на территории поселков и в городах, и в природных парках. Если таковую находят, то составляют акт, затем выясняют, кто владелец и обязуют его очистить территорию. Причем за мусор предусмотрен штраф от одной тысячи до 250 тысяч рублей.

Жителей просят воздержаться от посещения природных парков и лесов. Если вы все же отправились на отдых, соблюдайте порядок. Приберите территорию после себя. Ведь мусор может стать в том числе и причиной пожара.

В прошлом году во время подобных рейдов удалось ликвидировать 160 свалок. Месячник чистоты продлится до 10 июня 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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