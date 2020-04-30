2020-04-30T17:38:34+03:00
Общество

Ольга Зубарева: «Не поверю, что нельзя самостоятельно изготовить маску»

Руководитель управления Роспотребнадзора по Волгоградской области объяснила свое требование носить маски в магазинах и автобусах [видео]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Без маски в магазин волгоградцев вскоре могут не пустить.Без маски в магазин волгоградцев вскоре могут не пустить.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Несколько дней назад главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева рекомендовала ввести в регионе масочный режим – обязательное ношение масок в магазинах, в аптеках, в общественном транспорте, везде, где есть люди и не всегда возможно соблюдать социальную дистанцию. В Подмосковье и Краснодарском крае такая мера будет действовать уже в майские праздники. В Волгограде власти пока не объявили о таком решении. На брифинге руководитель регионального Роспотребнадзора единственная из спикеров была в маске и объяснила, почему считает введение масочного режима необходимым и обоснованным.

Ольга Зубарева о введении масочного режима в Волгограде.Екатерина СИМОХИНА

В Роспотребнадзоре проанализировали опыт других стран и других регионов. Там, где был в конце марта - начале апреля введен масочный режим, более низкий уровень заболеваемости и смертности.

- Это вынужденная мера, - заявила Зубарева журналистам. При этом главный санитарный врач признала. - Да, постоянно носить маски - это неудобно. Но чтобы снизить заболеваемость, нужно.

В Волгоградской области у каждого третьего носителя коронавирус протекает бессимптомно. И именно в этом случае маска защитит окружающих его людей от заражения. Но не вас от заболевших. Как отметила Ольга Зубарева, маску не обязательно покупать в аптеке по космическим ценам. Это могут быть и респираторы, и самодельные шитые многоразовые маски.

- Я никогда не поверю, что нельзя самостоятельно изготовить маску. Тем более нет же требования обязательного ношения медицинской маски. Маска может быть любая. В Италии, например, использовались шарфы для прикрытия рта, - отметила Зубарева. - Насколько я знаю, в аптеках у нас сейчас есть маски. Пусть не медицинские, а гигиенические. Но вот то, что человек не может купить, я не понимаю причину. У него нет денег - он не может купить? Или он не хочет ее покупать? Но нужно же защитить не себя, а своих близких.

Главный санитарный врач отметил, что любой, кто выйдет из дома при введении этого новшества станет нарушителем.

- Губернатор Андрей Бочаров принял это предложение и поручил оперативному штабу рассмотреть его, - пояснил председатель облздрава Анатолий Себелев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пациент с коронавирусом сбежал из больницы в Волгограде

Вахтовика с COVID-19 вернули в стационар полицейские. еще один пациент сходил за сигаретами и погулял в парке (подробности).

Коронавирус в Волгограде: у 6,4% заболевших не нашли источник заражения

Половина из 344 зараженных COVID-19 в Волгоградской области привезли инфекцию из Москвы и других регионов [статистика коронавируса, распределение по районам, по возрасту]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградские инспекторы облкомприроды будут искать стихийные свалки и наказывать владельцев
Подробности о новых случаях коронавируса в Волгограде: чаще всего заражаются люди от 30 до 49
Ольга Зубарева: «Не поверю, что нельзя самостоятельно изготовить маску»
В ФНС волгоградцев не примут до 12 мая
Как будет ходить общественный транспорт с 1 по 11 мая в Волгограде
В центре Волгограда провалился асфальт
В Волгограде ученые напечатали 250 защитных щитков для врачей, работающих с коронавирусом
В Волгограде за месяц высадили четыре тысячи кустов роз
Коронавирус в Волгограде: почему медики получили разные надбавки
Кремация или закрытый гроб: Роспотребнадзор рассказал, как хоронят умерших от коронавируса
В Волгограде медцентр Минобороны пока использовать для коронавирусных пациентов не будут
В Волгограде к 12 мая решат вопрос по открытию школ и детских садиков
В Волгограде госпитализировали двух медиков с коронавирусом
В Волгограде сдают еще один проблемный долгострой в ЖК «Парк Европейский»
В Волгограде под суд пойдет банда бутлегеров
Под Волгоградом водитель из-за приступа попал в аварию
Коронавирус в Волгограде: еще 31 заболевший
Самоизоляция в Волгограде: патрули составили 148 протоколов за сутки
Можно ли приехать в Волгоград на майские праздники: самый популярный вопрос горячей линии по коронавирусу
Волгоградские депутаты утвердили выплаты ветеранам и труженикам тыла в пять тысяч рублей
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 30 апреля 2020: новые правила самоизоляции до 11 мая
Волгоградским школьникам объявили каникулы с 1 по 11 мая
Для волгоградцев сшили уже полмиллиона многоразовых масок
Водителя, убившего в аварии под Волгоградом четыре человека, могут посадить на семь лет
Пожарные и чиновники наведаются в самые популярные у волгоградцев места с проверками
Волгоградцам разрешили навещать родственников в самоизоляции