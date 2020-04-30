Ольга Зубарева: «Не поверю, что нельзя самостоятельно изготовить маску»

30 Апр 2020 2020-04-30T17:38:34+03:00

Без маски в магазин волгоградцев вскоре могут не пустить. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Руководитель управления Роспотребнадзора по Волгоградской области объяснила свое требование носить маски в магазинах и автобусах [видео]

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Несколько дней назад главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева рекомендовала ввести в регионе масочный режим – обязательное ношение масок в магазинах, в аптеках, в общественном транспорте, везде, где есть люди и не всегда возможно соблюдать социальную дистанцию. В Подмосковье и Краснодарском крае такая мера будет действовать уже в майские праздники. В Волгограде власти пока не объявили о таком решении. На брифинге руководитель регионального Роспотребнадзора единственная из спикеров была в маске и объяснила, почему считает введение масочного режима необходимым и обоснованным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/776424" frameborder="0"></iframe> Ольга Зубарева о введении масочного режима в Волгограде.Екатерина СИМОХИНА

В Роспотребнадзоре проанализировали опыт других стран и других регионов. Там, где был в конце марта - начале апреля введен масочный режим, более низкий уровень заболеваемости и смертности.

- Это вынужденная мера, - заявила Зубарева журналистам. При этом главный санитарный врач признала. - Да, постоянно носить маски - это неудобно. Но чтобы снизить заболеваемость, нужно.

В Волгоградской области у каждого третьего носителя коронавирус протекает бессимптомно. И именно в этом случае маска защитит окружающих его людей от заражения. Но не вас от заболевших. Как отметила Ольга Зубарева, маску не обязательно покупать в аптеке по космическим ценам. Это могут быть и респираторы, и самодельные шитые многоразовые маски.

- Я никогда не поверю, что нельзя самостоятельно изготовить маску. Тем более нет же требования обязательного ношения медицинской маски. Маска может быть любая. В Италии, например, использовались шарфы для прикрытия рта, - отметила Зубарева. - Насколько я знаю, в аптеках у нас сейчас есть маски. Пусть не медицинские, а гигиенические. Но вот то, что человек не может купить, я не понимаю причину. У него нет денег - он не может купить? Или он не хочет ее покупать? Но нужно же защитить не себя, а своих близких.

Главный санитарный врач отметил, что любой, кто выйдет из дома при введении этого новшества станет нарушителем.

- Губернатор Андрей Бочаров принял это предложение и поручил оперативному штабу рассмотреть его, - пояснил председатель облздрава Анатолий Себелев.

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ИСТОЧНИК KP.RU