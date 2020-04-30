2020-04-30T16:36:46+03:00
Общество

В ФНС волгоградцев не примут до 12 мая

По 11 мая 2020 года включительно приостановлен личный прием и обслуживание в операционных залах налоговых инспекций Волгоградской области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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ФНС перешла на дистанционное обслуживание.ФНС перешла на дистанционное обслуживание.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Волгоградская область продолжает жить в режиме самоизоляции вплоть до 12 мая. А в УФНС России по Волгоградской области приняли решение, что на «карантинных» майских праздниках налоговые инспекции региона приостановят личный прием и обслуживание налогоплательщиков в операционных залах, чтобы сдержать распространение коронавируса. Действовать ограничения будут с 1 по 11 мая 2020 года включительно, если не будет особых распоряжений.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ведомстве, подать декларацию 3-НДФЛ и документы для вычета, получить консультацию и решить прочие вопросы, связанные с налогами, волгоградцы в майские праздники могут дистанционно через сервисы ФНС России. Каждый сервис имеет пошаговую инструкцию. Проконсультируют по вопросам налогообложения и по телефонаму. Найти номера отделов инспекций можно на сайте nalog.ru в разделе «Контакты».

ИСТОЧНИК KP.RU

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