Как будет ходить общественный транспорт с 1 по 11 мая в Волгограде

30 Апр 2020 2020-04-30T16:00:39+03:00

На майские праздники с 1 по 11 мая 2020 в Волгограде трамваи, троллейбусы и автобусы будут работать по графику выходного дня утром и вечером [расписание]

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На майских праздниках общественный транспорт Волгограда будет ходить по расписанию выходного дня. Учитывая, что по 11 мая 2020 Волгоградская область продолжает жить в режиме самоизоляции, продолжают действовать и спецмаршруты. Так что с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая 2020 года в Волгограде автобусы, трамваи и троллейбусы будут выходить на линии только в утренние и вечерние часы - с 6.30 до 9.00, а также с 16.30 до 20.00. А скоростной трамвай в «карантинные» майские праздники ходить вообще не будет.

В мэрии напоминают: спецмаршруты предназначены для тех волгоградцев, которые продолжат работать с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая 2020 года. А альтернативой спецмаршрутам скоростного трамвая, станут дополнительные троллейбусы №8 «Спартановка - Тулака», которые выпустят на линии в эти дни. Ходить они будут каждые семь минут.

А вот 6, 7 и 8 мая 2020 года общественный транспорт в Волгограде пока планируют пустить по расписанию буднего дня - с утра и до 21.00. Но окончательное решение еще не принято, о нем сообщат позже.

Напомним, с собой при передвижении по Волгограду в период самоизоляции необходимо иметь паспорт и либо справку с работы, либо собственноручно заполненное уведомление об убытии с указанием ФИО, цели, времени выхода и возвращения, а также места проживания. Среди причин уже 10 вариантов, шесть из которых с работой не связаны.

ВАЖНО! Правила передвижения во время самоизоляции в Волгоградской области и образцы документов (скачать и распечатать).

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ИСТОЧНИК KP.RU