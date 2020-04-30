2020-04-30T16:00:39+03:00
Общество

Как будет ходить общественный транспорт с 1 по 11 мая в Волгограде

На майские праздники с 1 по 11 мая 2020 в Волгограде трамваи, троллейбусы и автобусы будут работать по графику выходного дня утром и вечером [расписание]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Автобусы будут ходить в праздники утром и вечером.Автобусы будут ходить в праздники утром и вечером.Фото: Наталья ГЛАЗУНОВА
Изменить размер текста:

На майских праздниках общественный транспорт Волгограда будет ходить по расписанию выходного дня. Учитывая, что по 11 мая 2020 Волгоградская область продолжает жить в режиме самоизоляции, продолжают действовать и спецмаршруты. Так что с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая 2020 года в Волгограде автобусы, трамваи и троллейбусы будут выходить на линии только в утренние и вечерние часы - с 6.30 до 9.00, а также с 16.30 до 20.00. А скоростной трамвай в «карантинные» майские праздники ходить вообще не будет.

В мэрии напоминают: спецмаршруты предназначены для тех волгоградцев, которые продолжат работать с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая 2020 года. А альтернативой спецмаршрутам скоростного трамвая, станут дополнительные троллейбусы №8 «Спартановка - Тулака», которые выпустят на линии в эти дни. Ходить они будут каждые семь минут.

А вот 6, 7 и 8 мая 2020 года общественный транспорт в Волгограде пока планируют пустить по расписанию буднего дня - с утра и до 21.00. Но окончательное решение еще не принято, о нем сообщат позже.

Напомним, с собой при передвижении по Волгограду в период самоизоляции необходимо иметь паспорт и либо справку с работы, либо собственноручно заполненное уведомление об убытии с указанием ФИО, цели, времени выхода и возвращения, а также места проживания. Среди причин уже 10 вариантов, шесть из которых с работой не связаны.

ВАЖНО! Правила передвижения во время самоизоляции в Волгоградской области и образцы документов (скачать и распечатать).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В каких районах Волгоградской области есть заболевшие коронавирусом

Коронавирус охватил четыре самых крупных города и 29 районов области (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как будет ходить общественный транспорт с 1 по 11 мая в Волгограде
В центре Волгограда провалился асфальт
В Волгограде ученые напечатали 250 защитных щитков для врачей, работающих с коронавирусом
В Волгограде за месяц высадили четыре тысячи кустов роз
Коронавирус в Волгограде: почему медики получили разные надбавки
Кремация или закрытый гроб: Роспотребнадзор рассказал, как хоронят умерших от коронавируса
В Волгограде медцентр Минобороны пока использовать для коронавирусных пациентов не будут
В Волгограде к 12 мая решат вопрос по открытию школ и детских садиков
В Волгограде госпитализировали двух медиков с коронавирусом
В Волгограде сдают еще один проблемный долгострой в ЖК «Парк Европейский»
В Волгограде под суд пойдет банда бутлегеров
Под Волгоградом водитель из-за приступа попал в аварию
Коронавирус в Волгограде: еще 31 заболевший
Самоизоляция в Волгограде: патрули составили 148 протоколов за сутки
Можно ли приехать в Волгоград на майские праздники: самый популярный вопрос горячей линии по коронавирусу
Волгоградские депутаты утвердили выплаты ветеранам и труженикам тыла в пять тысяч рублей
Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 30 апреля 2020: новые правила самоизоляции до 11 мая
Волгоградским школьникам объявили каникулы с 1 по 11 мая
Для волгоградцев сшили уже полмиллиона многоразовых масок
Водителя, убившего в аварии под Волгоградом четыре человека, могут посадить на семь лет
Пожарные и чиновники наведаются в самые популярные у волгоградцев места с проверками
Волгоградцам разрешили навещать родственников в самоизоляции