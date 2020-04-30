В центре Волгограда провалился асфальт

30 Апр 2020 2020-04-30T15:30:51+03:00

Яму на улице Коммунистической засыпали, а положить новый асфальт коммунальщики обещают в ближайшее время

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Асфальт посреди улицы Коммунистической в центре Волгограда провалился накануне вечером. Приличный кусок асфальта ушел под землю неподалеку от Горгаза и Сбербанка, прямо напротив бывшего туристического вокзала. Дыра несколько часов зияла в окружении покрышек, разбросанных вокруг, чтобы уберечь от провала автомобилистов. «Асфальт со стыда провалился», - шутят волгоградцы. «Произошла просадка асфальта над городскими коммуникациями», - комментируют в ресурсоснабжающей организации. Портал в потусторонний мир «Концессии водоснабжения» уже засыпали песком.

Под местом провала как раз проходит водопровод к туристическому вокзалу, рядом - теплотрасса.

ghest_volgograd На улице коммунистической

- Сети водоснабжения и тепловые коммуникации не были повреждены. Жителям ближайших домов можно не беспокоиться - работы не повлекут за собой никаких ограничений в поставке ресурсов, - сообщили «КП-Волгоград» в «Концессиях».

После засыпки провала коммунальщики восстановят и сам асфальт. Сделать это обещают в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU