В центре Волгограда провалился асфальт
Асфальт посреди улицы Коммунистической в центре Волгограда провалился накануне вечером. Приличный кусок асфальта ушел под землю неподалеку от Горгаза и Сбербанка, прямо напротив бывшего туристического вокзала. Дыра несколько часов зияла в окружении покрышек, разбросанных вокруг, чтобы уберечь от провала автомобилистов. «Асфальт со стыда провалился», - шутят волгоградцы. «Произошла просадка асфальта над городскими коммуникациями», - комментируют в ресурсоснабжающей организации. Портал в потусторонний мир «Концессии водоснабжения» уже засыпали песком.
Под местом провала как раз проходит водопровод к туристическому вокзалу, рядом - теплотрасса.
- Сети водоснабжения и тепловые коммуникации не были повреждены. Жителям ближайших домов можно не беспокоиться - работы не повлекут за собой никаких ограничений в поставке ресурсов, - сообщили «КП-Волгоград» в «Концессиях».
После засыпки провала коммунальщики восстановят и сам асфальт. Сделать это обещают в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU