В Волгограде ученые напечатали 250 защитных щитков для врачей, работающих с коронавирусом

30 Апр 2020 2020-04-30T15:07:07+03:00

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Поддержать волгоградских врачей в борьбе с коронавирусом взялись наши ученые. Специалисты ЦМИТа «Биомедицина» ВолгГМУ, инжинирингового центра ВолГУ, ЦМИТа опорного технического вуза и просто неравнодушные мейкеры объединились в группу под названием CVD_Volgograd и совместными усилиями напечатали для волгоградских медиков защитные щитки. Да, именно напечатали – на 3D-принтере.

На сегодняшний день 250 штук уже передали в семь перепрофилированных для лечения коронавирусных пациентов госпиталей Волгограда и Волжского.

- Защитный щиток, первые образцы которого протестировали в 25-й больнице Волгограда, состоит из верхней и нижней полусферы, визора, крепления. Изделие может быть использовано многократно после необходимой дезинфекции, - рассказывают о ноухау в администрации Волгоградской области.

И это еще не все. Помимо щитков ученые практики изготовили переходники для фильтрующих элементов.

- Есть такой прибор – банка Боброва, который предназначен для увлажнения кислорода, а также для контроля его расхода. Но как это бывает, банки для этого аппарата – импортные. И резьба не совпадает с нашими коммуникациями. Ученые инжинирингового центра предложили полимерный переходник, который подходит для всех отечественных систем, - поясняют в пресс-службе ВолгГТУ.

Эти переходники также внедряются в обиход волгоградских медучреждений. В стадии создания — варианты защитных боксов для интубации пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU