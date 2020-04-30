2020-04-30T14:44:45+03:00
Общество

В Волгограде за месяц высадили четыре тысячи кустов роз

Когда пандемия коронавируса пройдет волгоградцы увидят эту красоту в парках и скверах
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Коронавирус пройдет и розы расцветут.Коронавирус пройдет и розы расцветут.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Пока волгоградцы сидят по домам из-за коронавируса, коммунальщики продолжают благоустраивать город. Только за минувший месяц сотрудники МБУ «Волгоградзеленхоз» и районных МБУ ЖКХ высадили в волгоградских парках и скверах почти 4 тысячи кустов роз. Так что, когда карантин из-за коронавируса закончится, горожане увидят всю эту цветочную красоту. Кроме того, как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, агрономы занимаются оформлением ярких клумб из петуний.

Около трех тысяч роз украсили парк «Юбилейный, зеленые зоны бульвара Энгельса и лесопарковую зону по улице Остравской в Красноармейском районе Волгограда. В Ворошиловском районе цветы высадили на площади Чекистов, в Касимовском сквере, возле памятника морякам-североморцам, площади Советской и улице Калинина – всего 629 кустов. А в вазонах на площади Советской, в сквере у Казанского собора, сквере Пахмутовой и на клумбах на улице Академической теперь цветут почти тысяча петуний.

В центре города свыше 60 тысяч однолетних цветов различных пород и сортов украсят площадь Павших Борцов у Вечного огня, Центральную набережную у фонтана «Искусство», бульварную часть проспекта Ленина, улицу Невскую, сквер Симбирцева и сквер 8 Марта. Волгоградцев будут радовать георгины, сальвии блестящие, цинерарии приморские, бегонии, газании, бархатцы, пеларгонии, колеусы, петунии и другие цветы.

Не забыли и о Кировском районе: в ближайшее время МБУ «ЖКХ Кировского района» посадит многолетние канны на бульварных зонах вдоль улице Кирова и улице 64-ой Армии

ИСТОЧНИК KP.RU

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