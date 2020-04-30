Коронавирус в Волгограде: почему медики получили разные надбавки

30 Апр 2020 2020-04-30T15:41:14+03:00

Медики оказались на передовой, но материального стимула пока так и не почувствовали. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев объяснил, почему работающие с коронавирусом врачи получили всего по несколько тысяч доплат, хотя им обещали приличные суммы

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В Волгограде медики начали получать положенные им надбавки за работу с больными коронавирусом. Как сообщает «КП-Волгоград», на брифинге руководитель облздрава Анатолий Себелев заявил, что первые деньги уже перевели волгоградским медикам на карточки. Только вот вместо обещанных губернатором и президентом десятков тысяч рублей, многие получили сущие копейки. Хотя им положены и региональная, и федеральные выплаты. Причина в том, что рассчитываются суммы, исходя из количества календарных дней, которые медработник непосредственно работал с коронавирусными больными.

- Все зависит от выработанных часов за месяц. Размер выплат установлен за то количество часов, которое нужно в месяц отработать. По региональной надбавке для стационара это 100% от среднего дохода по региону, для скорой и амбулаторий – 80%, - отметил председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев.

Еще одна сумма – более крупная, речь идет о надбавках для медиков в 25 – 50 – 80 тысяч рублей. Их врачи и медсестры тоже получат из расчета отработанных часов. При этом берется как точка отсчета тот день, когда в стационаре появился первый пациент с коронавирусом.

- Получают исходя из нагрузки, которая была в подразделении. Так, врачи 3-й и 5-й больниц получили гораздо большие суммы, чем сотрудники тех больниц, где пациенты с коронавирусом появились гораздо позже, - отметил Себелев.

Напомним, первой в Волгограде перепрофилировали под коронавирус третью областную больницу. В больницу Ильича первого пациента привезли 4 апреля. А главный корпус больницы №16 превратили в инфекционный госпиталь на 90 коек лишь во второй половине апреля. Всего в регионе отдали под COVID-19 более двух тысяч коек в 17 стационарах.

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ИСТОЧНИК KP.RU