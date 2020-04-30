В Волгограде медцентр Минобороны пока использовать для коронавирусных пациентов не будут
В Волгограде в рекордно короткие сроки – буквально за месяц – Министерство обороны РФ построило новый многофункциональный медицинский центр. Сегодня, 30 апреля, как и было обещано, его сдали в эксплуатацию. Правда, использовать его для размещения волгоградцев с коронавирусной инфекцией пока не планируют.
- Пока у нас нет необходимости задействовать этот госпиталь для размещения коронавирусных больных. На данный момент у нас достаточно имеющихся в наших медучреждениях ресурсов. Сейчас заполнены более семисот коек из двух тысяч подготовленных в регионе. Кроме того, мы сейчас готовим еще 2 тысячи коек для коронавирусных пациентов. Так что пока медцентр Минобороны будет в резерве, - рассказал «КП-Волгоград» председатель волгоградского облздрава Анатолий Себелев.
При этом он отметил, что медцентр действительно соответствует самым современным стандартам. Он оснащен новейшим оборудованием: в реанимационных палатах имеется 10 аппаратов ИВЛ, также имеются рентгеноборудование, компьютерные томографы, аппараты УЗИ, оборудование анестезиологии и эндоскопии.
К слову, сегодня, 30 апреля, Минобороны сдало сразу шесть таких медцентров, построенных по России.
- Новые корпуса сданы в Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Уссурийске и Оренбурге, - говорится в сообщении оборонного ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU