2020-04-30T13:57:16+03:00
Общество

В Волгограде медцентр Минобороны пока использовать для коронавирусных пациентов не будут

К 30 апреля, как и обещали в оборонном ведомстве, в городе сдали в эксплуатацию новый инфекционный медицинский центр
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде в рекордно короткие сроки – буквально за месяц – Министерство обороны РФ построило новый многофункциональный медицинский центр. Сегодня, 30 апреля, как и было обещано, его сдали в эксплуатацию. Правда, использовать его для размещения волгоградцев с коронавирусной инфекцией пока не планируют.

- Пока у нас нет необходимости задействовать этот госпиталь для размещения коронавирусных больных. На данный момент у нас достаточно имеющихся в наших медучреждениях ресурсов. Сейчас заполнены более семисот коек из двух тысяч подготовленных в регионе. Кроме того, мы сейчас готовим еще 2 тысячи коек для коронавирусных пациентов. Так что пока медцентр Минобороны будет в резерве, - рассказал «КП-Волгоград» председатель волгоградского облздрава Анатолий Себелев.

При этом он отметил, что медцентр действительно соответствует самым современным стандартам. Он оснащен новейшим оборудованием: в реанимационных палатах имеется 10 аппаратов ИВЛ, также имеются рентгеноборудование, компьютерные томографы, аппараты УЗИ, оборудование анестезиологии и эндоскопии.

К слову, сегодня, 30 апреля, Минобороны сдало сразу шесть таких медцентров, построенных по России.

- Новые корпуса сданы в Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Уссурийске и Оренбурге, - говорится в сообщении оборонного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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