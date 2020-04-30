В Волгограде к 12 мая решат вопрос по открытию школ и детских садиков

30 Апр 2020 2020-04-30T13:40:17+03:00

Дистанционка - хорошо, но уже и дети и их родители мечтают об открытии детских садов и школ. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Уже месяц волгоградцы сидят по домам, устали все – и взрослые, и дети, которым резко пришлось подстраиваться под дистанционное обучение. А у работающих родителей малышей и вовсе голова идет кругом: они ждут не дождутся, когда же откроются детские сады. Сегодня, 30 апреля 2020 года, заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева дала надежду, что после 12 мая возможно начнут снимать жесткие ограничения, и по школам-детсадам в том числе.

- Пока с 1 по 11 мая у школьников дополнительные выходные дни, и я думаю, им будет чем заняться с родителями. Тем более, что в свете грядущих праздников у нас огромное число конкурсов, эстафет и акций, которые запустили в соцсетях. А уже после 11 мая решим, в каком виде будет продолжено обучение детей в школах. Надо оценивать риски, ведь главное для нас здоровье детей, - отметила Мержоева.

Что касается работы детских садиков, то вопрос открытия дежурных групп тоже уже на повестке дня у волгоградских властей.

- Вопрос этот обсуждается, будем смотреть по обстановке после 12 мая, - ответила заместитель губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU