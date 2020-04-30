В Волгограде госпитализировали двух медиков с коронавирусом

30 Апр 2020 2020-04-30T13:23:32+03:00

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Число зараженных коронавирусной инфекцией в Волгоградской области растет – на 30 апреля 2020 года их в регионе уже 344 человека. К сожалению, есть в этом списке и медики. Сейчас в волгоградских больницах с диагнозом COVID-19 находятся два медработника. У обоих пневмония. Состояние их оценивают, как средней тяжести.

На вопрос, как и где они заразились, председатель облздрава Анатолий Себелев ответил уклончиво – мол, у них свой круг общения и подхватить вирус они могли где угодно.

- Ничего удивительного в этой ситуации я не вижу: не исключено, что они принимали недостаточные меры защиты. Такое возможно, - прокомментировал обстоятельства глава облздрава. – Могу сказать, что зараженных медиков и числа тех, кто работает непосредственно в инфекционных госпиталях с коронавирусными пациентами, у нас нет.

По данным «КП-Волгоград» один из госпитализированных – врач «скорой помощи». Также, напомним, коронавирус подтвердили у медсестры из Урюпинского роддома, и у сотрудников больницы №7.

ИСТОЧНИК KP.RU