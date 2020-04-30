В Волгограде сдают еще один проблемный долгострой в ЖК «Парк Европейский»

30 Апр 2020 2020-04-30T12:01:07+03:00

Изменить размер текста: A A

ЖК «Парк Европейский» стал одним из самых проблемных в Волгограде. Стройку заморозили и тысячи дольщиков остались у разбитого корыта. Люди писали петиции, выходили на митинги, даже на «горячую линию» президента России звонили. И только, когда нашли нового подрядчика - ООО «Пересвет-ЮГ», дело сдвинулось с мертвой точки. В прошлом году сдали две многоэтажки, сегодня готовится к вводу еще одна - дом №5, рассчитанный на 126 квартир. Дольщики смогут въехать в свои квартиры, как только областная инспекция Госстройнадзора завершит осмотр.

- На данный момент сам дом уже полностью готов, почти завершили работы по благоустройству территории. Тротуары и внутридворовые проезды, парковка, детская площадка, скамейки - все предусмотрено для удобства будущих жильцов, - отмечают в областной думе, рабочая группа которой также побывала с проверкой на этом доме.

Завершают строительство еще двух высоток в этом жилищном комплексе -

Уже во втором квартале 2020 года могут сдать два десятиэтажных дома (№24 и №28).

Напомним, в апреле этого года в Волгограде сдали еще один проблемный долгострой – дом в ЖК «Маяк на Двинской». Остается еще 31 многоэтажка. 19 из них планируют достроить до конца 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU