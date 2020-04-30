В Волгограде под суд пойдет банда бутлегеров

30 Апр 2020 2020-04-30T11:25:14+03:00

При обыске в доме злоумышленников обнаружили и изъяли оборудование, пустую тару, и свыше 800 бутылок водки. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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В Волгограде на скамью подсудимых отправили трех бутлегеров, которые устроили бизнес на подпольной торговле спиртным. Следователи уже собрали все факты и улики, доказывающие их вину и передали дело в суд.

Напомним, поймали этих «бизнесменов» в декабре 2018-го. Три друга в возрасте от 25 до 50 лет устроили в частном доме в Краснооктябрьском районе Волгограда «цех» по производству водки. Они закупали в больших объемах спирт, разбавляли его с водой, разливали по бутылкам, и приклеивали этикетки известных брендов. Эту гремучую смесь под видом заводской продукции сбывали партиями на одном из рынков в Дзержинском районе. Больше года по такой схеме работали бутлегеры - с сентября 2017 по декабрь 2018 года, пока к ним не нагрянула полиция.

- При обыске в доме злоумышленников обнаружили и изъяли оборудование, пустую тару и свыше 800 бутылок спиртосодержащей продукции. Ущерб, который они причинили правообладателям путем неоднократного незаконного использования чужих товарных знаков, составил свыше 210 тысяч рублей, - уточняют в ГУ МВД по Волгоградской области.

Преступников сразу взяли под стражу, а на их имущество наложили арест. Больше года длилось следствие, объём уголовного дела составил 8 томов. Теперь этим «бизнесменам» грозит до 6 лет колонии каждому.

ИСТОЧНИК KP.RU