Под Волгоградом водитель из-за приступа попал в аварию

30 Апр 2020 2020-04-30T10:53:06+03:00

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки, 29 апреля, в Волгоградской области произошло четыре аварии с тяжкими последствиями: 5 человек оказались на больничных койках. Один из них – 39 летний мужчина. Примерно в 20.00 он ехал на свое «ВАЗ-2115» по рабочего поселку Даниловка, когда вдруг за рулем ему резко стало плохо. Случился приступ и водитель потерял сознание. Он не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево. К счастью, водитель остался жив, его с травмами увезли в больницу.

А в Красноармейском районе Волгограда в аварию попали две волгоградки. Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, 36-летняя женщина за рулем «Дэу Нексия» ехала со стороны завода «Техуглерод» в сторону улицы Вилянской, в какой-то момент не справилась с управление и слетела в кювет.

- В результате ДТП водитель и ее 17-летняя пассажирка госпитализированы, - уточняют в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU