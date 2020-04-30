2020-04-30T08:50:27+03:00
Общество

Можно ли приехать в Волгоград на майские праздники: самый популярный вопрос горячей линии по коронавирусу

Волонтеры колл-центра по коронавирусу рассказали губернатору Андрею Бочарову, о чем чаще всего спрашивают в период самоизоляции жители и гости Волгоградской области
Екатерина СИМОХИНАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Каждый волонтер принимает около 50 звонков в день.Каждый волонтер принимает около 50 звонков в день.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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В Волгограде с первых дней режима повышенной готовности работает горячая линия по коронавирусу. Работают в колл-центре волонтеры-медики – студенты волгоградского медуниверситета. В последний день апреля на их работу приехал посмотреть губернатор Андрей Бочаров. Пообщался с волонтерами. Как оказалось, самый частый вопрос, с которым звонят на горячую линию по коронавирусу в Волгоградской области – можно ли приехать в Волгоград на майские праздники. Звонят и люди, которые сейчас работают вахтовым методом в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах страны. Этой теме посвящен каждый второй звонок, который принимают в колл-центре.

- Насколько мы будем вести себя ответственно, дисциплинированно, настолько быстрей мы сможем выйти из режима самоизоляции, из тех ограничений, которые существуют. Сегодня именно от нас с вами зависит это решение. Ни от кого другого. От мобилизации, организации и дисциплины, - отметил Андрей Бочаров.

Губернатор Андрей Бочаров о сроках отмены режима самоизоляции в Волгоградской области.Екатерина СИМОХИНА

Как сообщает корреспондент «КП-Волгоград», также много вопросов от волгоградцев, можно ли ездить на дачу и что с собой для этого взять, ввели ли пропуска и какие уведомления писать при выходе из дома. За 4 часа смены каждый сотрудник колл-центра по коронавирусу. принимает около 50 звонков. Вопросов много, в меняющихся каждую неделю постановлениях немудрено запутаться.

Ребята признаются, что работа, которую они делают бесплатно, нелёгкая: есть люди, которые звонят в истерике, с агрессией, кто-то со слезами, кто-то просто поговорить. В тяжелых случаях приходится переключать людей на специальную линию по психологической поддержке

- Пообщаться тоже звонят. Был случай, когда позвонил пожилой человек, 40 минут волонтер его внимательно слушал, но так и не понял суть проблемы. Переспросил. А в ответ получил: «Знаешь, солнышко, у тебя просто голос приятный», - рассказывают волонтеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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