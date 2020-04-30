Волгоградские депутаты утвердили выплаты ветеранам и труженикам тыла в пять тысяч рублей

30 Апр 2020 2020-04-30T08:11:41+03:00

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Волгоградские депутаты продолжают свою работу даже во время эпидемии. Разрабатывают проекты законов в комитетах, голосуют за изменения и новые инициативы на заседаниях. В эту среду народные избранники Гордумы одобрили уже включенное в бюджет решение. Еще в декабре 2019 года они при принятии бюджета «вписали» в него расходы на выплаты ветеранам. Их увеличили с 1 тысячи до 5 тысяч рублей. Дадут их к памятным датам: Дню Победы и 2 февраля. Право на них имеют ветераны, принимавшим участие в Сталинградской битве и труженики тыла, награжденные медалью «За оборону Сталинграда».

Деньги нашли, перераспределив средства Волгоградской городской Думы. Все депутаты проголосовали «за».

– Символично, что это решение принято накануне 9 Мая. Хотя нужно подчеркнуть – что бы мы ни делали для наших ветеранов, мы всегда будем перед ними в неоплатном долгу, - подчеркнул один из депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU