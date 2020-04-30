2020-04-29T22:55:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 30 апреля 2020: новые правила самоизоляции до 11 мая

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 30 апреля 2020 года, самые важные события
Екатерина МАЛИНИНА
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Самоизоляция будет действовать до 11 мая 2020 года.Самоизоляция будет действовать до 11 мая 2020 года.
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В Волгоградской области 29 апреля стал богатым на новости для жителей региона. Очередные сводки о ситуации с коронавирусом не радуют. За сутки +25 человек. Общее число заразившихся к 30 апреля 2020 года достигло 313 человек. В больницах с подозрением на смертельную инфекцию находятся 718 человек, в том числе 28 детей. На карантине сидят 5262 человека.

По прежнему половина случаев завозные. В регион возвращаются те, кто работал в других регионах. К сожалению, многие приезжают с COVID-19.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров после выступления президента 28 апреля выпустил новое постановление, в котором прописал обновленные меры в борьбе с коронавирусом. Как и было ожидаемо, режим самоизоляции продлили до 11 мая 2020 года включительно. Сделали лишь пару послаблений. Например, в числе причин для выхода из дома появился еще один пункт. Теперь можно навещать родственников, которым нужна помощь.

Также обновили форму уведомления. Ее можно скачать на нашем сайте или написать от руки. Без него и паспорта на улице лучше не выходить, могут оштрафовать. А вот работающим необходима справка с работы.

Также не обязательным сделали карантин для въезжающих в Волгоградскую область чиновников, ученых, силовиков, медиков, журналистов. Правда, им придется соблюдать ряд правил.

Кстати, о правилах, Роспотребнадзор предложил сделать ношение масок в магазинах, аптеках, больницах обязательным. Правда, оперативный штаб это пока никакими нормативными актами не закрепил. Допустили возможность в облздраве и домашнее лечение легкой формы коронавируса.

Также решил губернатор устроить каникулы волгоградским школьникам. Им приостановят дистанционное обучение с 1 по 11 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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