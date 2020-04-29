Волгоградским школьникам объявили каникулы с 1 по 11 мая

29 Апр 2020 2020-04-29T20:12:46+03:00

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Дистанционное обучение в режиме самоизоляции – это настоящее испытание для учителей, детей и особенно для родителей. Всем приходится приспосабливаться к новым условиям, в которых оказались из-за коронавирусной инфекции. Самыми тяжелыми были первые дни. Сейчас дети уже привыкли записывать отчеты о проделанной работе на видео, общаться в Zoom и получать задания в вайбер. Но сложностей все равно много. Поэтому распоряжение губернатора Волгоградской области, все встретили с радостью. С 1 по 11 мая приостанавливается дистанционное обучение. То есть детям дали еще 11 дней каникул. Учителя должны скорректировать свои программы, чтобы успеть дать весь положенный до конца учебного года материал. А вот продуктовые наборы выдадут и на эти дни. Так решили в Гордуме.

Кстати, после каникул дистанционное обучение продолжится.

Правда, провести каникулы под весенним солнышком не получится. 29 апреля губернатор обозначил новые даты самоизоляции - ее продлили до 11 мая. Серьезных послаблений нет. Можно лишь навещать нуждающихся в помощи родственников. Все остальные причины для выхода из дома остались прежними. Велопрогулки и пробежки в их число не включили. Хотя дети были бы рады подобному подарку.

ИСТОЧНИК KP.RU