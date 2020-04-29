2020-04-29T19:22:11+03:00
Общество

Для волгоградцев сшили уже полмиллиона многоразовых масок

Их производят 35 предприятий Волгограда и области
Екатерина МАЛИНИНА
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35 предприятий в регионе шьют маски. Фото: администрация Волгоградской области35 предприятий в регионе шьют маски. Фото: администрация Волгоградской области
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В Волгоградской области еще месяц назад было практически невозможно купить маску. В аптеках их не было, в магазинах тоже. Но сейчас приобрести средство защиты можно достаточно свободно. Правда, цены на одноразовые медицинские маски кусаются. 35-40 рублей за одну штуку. При условии, что использовать ее можно не более двух часов и сразу же выкидывать, разориться можно. Можно приобрести многоразовую маску. Она, конечно, стоит дороже. Зато ее можно стирать и обеззараживать каждый раз после выхода на улицу. Получается существенная экономия.

Многие швейные предприятия и ателье в ситуации с коронавирусом немного поменяли свой профиль. Теперь этим занимаются 35 организаций. Они шьют самый востребованный товар. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, предприятия отгрузили 515 тысяч многоразовых масок.

- Мы благодарим руководство и коллектив этих предприятий за ответственное отношение к общему делу, за то, что в этот сложный период они выходят на работу и выпускают значимую для жителей региона продукцию, - председатель комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области Олег Николаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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