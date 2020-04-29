Водителя, убившего в аварии под Волгоградом четыре человека, могут посадить на семь лет

29 Апр 2020 2020-04-29T18:42:13+03:00

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Страшная авария произошла в августе прошлого года. Пермяк устроил аварию, в которой погибли его жена, ребенок и еще супружеская пара. Уголовное дело передали в суд, мужчине грозит семь лет тюрьмы.

ДТП случилось на трассе Волгоград-Котельниково 18 августа: мужчина на «Киа Рио» возвращался с семьей с отдыха. Водитель выехал на встречную полосу, несмотря на плотный поток машин. На высокой скорости он столкнулся со встречной машиной. В результате аварии погибли супруга и двухлетний ребенок пермяка. Во второй машине не выжили водитель и его 36-летняя жена. Их дети 3 и 5 лет попали в больницу с многочисленными травмами.

Свою вину мужчина полностью признал и раскаялся. Дело передали в суд, по закону ему грозит наказание до 7 лет лишения свободы. Но самое страшное наказание он уже получил – чувство вины за гибель самых любимых людей.

ИСТОЧНИК KP.RU