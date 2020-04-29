2020-04-29T16:39:14+03:00
Происшествия

Директор волгоградского элеватора украл зерна на 18 миллионов рублей

Руководитель продал свыше 1650 тонн чужой пшеницы, но пострадавших может быть и больше
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Два года директор элеватора продавал "налево" чужое зерно тоннами.Два года директор элеватора продавал "налево" чужое зерно тоннами.Фото: Петр СОКОЛОВ
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В Волгоградской области директора элеватора поймали на воровстве. Причем крал он чужую пшеницу тоннами. Следователи завели на него уголовное дело по статье «Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере» и ищут всех пострадавших.

46-летний мужчина заведовал элеватором, расположенным в Палласовском районе Волгоградской области. Разоблачили махинации его махинации сотрудники регионального Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД. Как уже установили следователи, директор воровал вверенное ему на хранение зерно в течение двух лет – с 2017 по 2019 годы. Он продавал пшеницу другим покупателям. На него завели уголовное дело

- Уже доказано, что он украл свыше 1650 тонн пшеницы. Причиненный ущерб составил свыше 18 миллионов рублей, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области расследуется уголовное дело в отношении директора элеватора, подозреваемого в растрате.

На данный момент установили уже 4 эпизода совершения хищений указанным лицом. Но правоохранители полагают, что потерпевших может быть больше.

- Просьба лиц, пострадавших от деятельности директора этого элеватора, обращаться в Главное следственное управление ГУ МВД России по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ул. Голубинская 5, кабинет 19 к следователю по особо важным делам Соркину Илье Марковичу, телефон: 30-42-57, - сообщают в региональном Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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