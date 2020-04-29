Следователи ищут волгоградок, пострадавших от таксиста-насильника

29 Апр 2020 2020-04-29T16:02:06+03:00

Следователи ищут тех, кто возможно еще пострадал от рук этого негодяя. Фото СУ СК по Волгоградской области.

39-летнего волжанина три года искали по делу об изнасиловании, возможно за это время он совершил еще ряд преступлений

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Уже четыре года следователи Тракторозаводского района Волгограда не могут упрятать за решетку таксиста, который изнасиловал свою знакомую женщину. Три года его искали, поймали, но полагают, что за это время он мог совершить еще ряд серьезных преступлений. Поэтому следователи ищут возможных жертв насильника.

В октябре 2016-го в полицию Волжского обратилась женщина и рассказала, что ее избил и изнасиловал 39-летний знакомый таксист. Маньяка вычислили, а пот задержать сразу не смогли – он сбежал. Три года искали этого волжанина, поймали только в декабре 2019-го.

Следователи установили, что друг разыскиваемого оплачивает аренду квартиры, в которой сам не проживает. Туда правоохранители и наведались, и не прогадали. Завидев полицию, мужчина опять попытался сбежать, спрыгнув с балкона второго этажа, но на этот раз уйти не удалось.

Насильника задержали, но до суда дело еще не дошло.

- Учитывая, что обвиняемый в 2009 году уже был судим за аналогичное преступление, следователи полагают, что за три года его розыска

могли пострадать от насильника и другие лица, которые по каким-то причинам не стали обращаться в правоохранительные органы. Следователи обращаются ко всем, кто стал жертвой злоумышленника и опознал его по фотографии, с просьбой сообщить об этом в региональные органы Следственного комитета по телефону: 8(8442)74-16-45, - просят в СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU