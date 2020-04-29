2020-04-29T15:21:50+03:00
Общество

На мосту через ВДСК в Волгограде возвели пять опор

Подрядчик готовится перейти на правый берег канала
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Первые пять опор из 27-ми готовы. Фото ФКУ Упрдор Москва-ВолгоградПервые пять опор из 27-ми готовы. Фото ФКУ Упрдор Москва-Волгоград
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Еще пару лет назад обход вокруг Волгограда был мечтой, а сегодня в рамках первого этапа строительства объездной дороги уже возводят мост через Волго-Донской судоходный канал в Красноармейском районе. Дорожники уже выполнили погружение железобетонных свай опор моста через Волго-Донской судоходный канал — 767 штук - и приступили к бетонированию. Первые пять опор уже готовы. Всего их будет 27. Потом подрядчик приступит к возведению пролетов мостового перехода.

Фото ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

Фото ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

- Сейчас работы идут на правом берегу канала, в ближайшее время подрядчик перейдет на левую его сторону. Параллельно строят основание самой трассы: на объект уже завезли порядка 400 тысяч кубометров песка для формирования насыпи будущей дороги, - рассказывают в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Фото ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

Фото ФКУ Упрдор Москва-Волгоград

Это будет четырехполосная магистраль, с разделением транспортных потоков и освещением на всем своем протяжении, включая съезды на региональные дороги. Всего проектом предусмотрено возведение 7 новых транспортных развязок, 3 мостов и 22 путепроводов, в том числе через Волго-Донской канал.

Напомним, новая объездная дорога вокруг Волгограда и станет частью международного транспортного коридора «Север – Юг». На первом этапе построят участок, который соединит трассу Р-22 «Каспий» и подъезд к Элисте от Р-22 с региональной дорогой «Волгоград-Котельниково-Сальск» и улицей 40 лет ВЛКСМ Волгограда.

- Параллельно ведутся проектно-изыскательские работы по второму и третьему этапам строительства обхода Волгограда. Завершить проектирование планируется в текущем году, после чего будут определены сроки производства работ, - уточняют в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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