На ж/д вокзале Волгограда сделали изолятор для коронавирусных пассажиров

29 Апр 2020 2020-04-29T16:07:53+03:00

В нашем городе людей с признаками COVID-19 будут помещать не в здание, а в палатку рядом

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Из-за угрозы распространения коронавируса сегодня дополнительные ограничительные меры принимают во всех учреждениях и организациях: дополнительные пункты пропуска в аэропортах и на въездах в крупные города. А на железнодорожном вокзале Волгограда не просто тщательно досматривают пассажиров, а сегодня еще и обустроили изолятор.

- На вокзалах Приволжской железной дороги выделены отдельные помещения для временного размещения пассажиров с подозрением на инфекционные заболевания. Изоляторы организованы в целях скорейшего оказания медицинской помощи и обеспечения безопасности и здоровья всех пассажиров, - сказано в пресс-релизе Приволжской железной дороги. - В этих помещениях имеются койки, приборы термометрии, средства индивидуальной защиты и кожные антисептики. Предусмотрена и возможность беспрепятственного подъезда машин скорой помощи.

В компании отчитываются, что такие временные изоляторы уже оборудованы на вокзалах в Астрахани, Волгограде, Саратове, Балакове, Волжском, Аткарске, Верхнем Баскунчаке, Петровом Вале, Арчеде, Ершове, Урбахе, Урюпино и Котельникове, Пугачевске и Озинках.

Правда в Волгограде этот изолятор выглядит не несколько иначе - это обычная палатка рядом со зданием вокзала, на которую повесили лист с надписью "Изолятор".

ИСТОЧНИК KP.RU