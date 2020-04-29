Хочешь ехать - плати: под Волгоградом на трассе ограбили двух дальнобойщиков

29 Апр 2020 2020-04-29T13:44:13+03:00

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Из-за коронавируса на въездах в Волгоградскую область установили блок-посты и проверяют каждую въезжающую машину. На этом решили нажиться мошенники. Вчера, двое мужчин подошли к дальнобойщикам, которые припарковали свои грузовики на обочине одной из волгоградских трасс и потребовали деньги за беспрепятственный проезд по территории региона. После этого, по словам пострадавших водителей, у них открыто похитили деньги и скрылись. Дальнобойщикам ничего не оставалось, как идти в полицию.

- По «горячим следам» сотрудники угрозыска отдела полиции №6(Советский район) Управления МВД по Волгограду вычислили грабителей. Ими оказались два местных жителя – одному 33 года, второму – 41. Оба ранее уже были судимы. Задержанные в содеянном сознались. На них уже завели уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Грозит им за это до 7 длет лишения свободы, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU