Третью Продольную магистраль в Волгограде продлят до Заканалья

29 Апр 2020 2020-04-29T14:20:42+03:00

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Несмотря на коронавирус на юге Волгограда кипит работа по строительству объездной дороги. Сейчас строят мост через ВДСК в Красноармейском районе. Это федеральный проект. Параллельно волгоградские власти готовят еще один проект - продления Третьей Продольной магистрали. Эта дорога соединит улицу Неждановой и улицу имени 40 лет ВЛКСМ в Волгограде. На сайте администрации Волгоградской области появился проект планировки территории для строительства этого участка дороги.

Как следует из опубликованного документа, Третью Продольную магистраль продлят до Заканалья. Новая автодорога пройдет по территории Волгограда и частично по территории Кировского сельского поселения Светлоярского района Волгоградской области. Дорога пройдет по землям государственной и муниципальной собственности, и, как сказано в официальном документе, не зацепит ни один объект культурного наследия. Зато она частично затронет и участки, которые находятся в аренде или в собственности у физических и юридических лиц. В частности, в границы проекта обхода вокруг Волгограда (участка, соединяющего улицу Нежданова и улицу 40 лет ВЛКСМ) попали дачные участки СНТ «Строитель», «Шлюзовик», «Портовик», «Литейщик» и другие (с детальным планом можно ознакомиться здесь).

ИСТОЧНИК KP.RU